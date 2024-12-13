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Плавание

13 декабря, 23:01

European Aquatics впервые на ЧМ-2024 опубликовала пост о победе Лифинцева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) опубликовала в соцсети X пост, посвященный победе российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

13 декабря 18-летний россиянин выиграл финальный заплыв с результатом 22,47 секунды. Он завоевал свое третье золото в турнире. Обладателем серебряной медали стал австралиец Исаак Купер (+0,02), тройку медалистов замкнул ирландец Шэйн Райан (+0,09).

До этого European Aquatics не упоминала Лифинцева в своих постах с результатами ЧМ-2024, в том числе не публикуя информацию о победах россиянина.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Мирон Лифинцев
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