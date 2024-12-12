Рылов — о пропуске чемпионата мира: «Уже полегче воспринимается»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в разговоре с «СЭ» высказался о своем неучастии в чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Честно, уже полегче воспринимается сейчас. И мир выигрывал, и Олимпиаду. Но здоровье сейчас не позволяет. После антибиотиков нездоровилось, было тяжело тренироваться. Перед Россией заболел сильно, сейчас какие-то болячки еще вылазят. Надеюсь, после Нового года восстановлюсь и смогу продолжить», — сказал Рылов «СЭ».

В ЧМ-2024 принимают участие 28 российских пловцов (17 мужчин и 11 женщин). В среду Мирон Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 м на спине, он же вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой после победил в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.