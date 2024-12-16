«Факел» поздравил Клепикову с золотом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

«Факел» поздравил уроженку Воронежа Дарью Клепикову с успешным выступлением на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

19-летняя спортсменка завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4х100 метров и в эстафете 4х50 метров.

«Футбольный клуб «Факел» поздравляет двукратного чемпиона мира Дарью Клепикову с блестящим результатом на чемпионате мира по плаванию в Будапеште! Желаем Дарье достижения новых успехов и покорения спортивных высот!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Чемпионат мира проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях приняли участие 28 российских пловцов, которые выступали в нейтральном статусе. Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам турнира, завоевав 10 медалей.