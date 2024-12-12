Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на ЧМ

Федерации водных видов спорта России запретили публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, сообщает ТАСС.

По данным источника, федерации нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена с Россией.

«Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — приводит слова источника ТАСС.

На ЧМ-2024 принимают участие 28 российских пловцов (17 мужчин и 11 женщин). В среду Мирон Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 м на спине, он же вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой после победил в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

После победы Лифинцева на 100-метровке на спине ведущий в микст-зоне не взял интервью у россиянина, а European Aquatics в своих соцсетях не разместила фотографию пловца среди призеров турнира.

Чемпионат мира по плаванию проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. Спортсмены соревнуются в бассейне длиной 25 м.