Сегодня, 16:15
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии издания ESPN.
В рейтинг вошли 100 атлетов из разных видов спорта. На втором месте в списке оказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Тройку замкнул чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.
Десятка лучших спортсменов по версии ESPN выглядит следующим образом:
1. Майкл Фелпс, плавание;
2. Серена Уильямс, теннис;
3. Лионель Месси, футбол;
4. Леброн Джеймс, баскетбол;
5. Том Брэди, американский футбол;
6. Роджер Федерер, теннис;
7. Симона Байлс, гимнастика;
8. Тайгер Вудс, гольф;
9. Усэйн Болт, легкая атлетика;
10. Кобе Брайант, баскетбол.