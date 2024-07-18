Фелпс — лучший спортсмен XXI века по версии ESPN. В первую тройку вошли Уильямс и Месси

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии издания ESPN.

В рейтинг вошли 100 атлетов из разных видов спорта. На втором месте в списке оказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Тройку замкнул чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

Десятка лучших спортсменов по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Майкл Фелпс, плавание;

2. Серена Уильямс, теннис;

3. Лионель Месси, футбол;

4. Леброн Джеймс, баскетбол;

5. Том Брэди, американский футбол;

6. Роджер Федерер, теннис;

7. Симона Байлс, гимнастика;

8. Тайгер Вудс, гольф;

9. Усэйн Болт, легкая атлетика;

10. Кобе Брайант, баскетбол.