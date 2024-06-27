Фесиков: «Ефимова продолжает оставаться одной из сильнейших спортсменок мира»

Бывший российский пловец Сергей Фесиков поделился мнением о неудачном выступлении шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Юлия уже сказала, что мы можем ее увидеть на Играх в 2028 году. По крайней мере, она выразила такое желание. Так что мы еще сможем увидеть ее на Играх.

Не изменилось ли отношение к Юлии, как к одной из сильнейших спортсменок в мире? Нет, не изменилось. Как она может измениться, если Юлия продолжает показывать отличные результаты? Она двигает российский спорт, прославляет нашу страну на международной арене. Юлия все еще одна из главных фигур всего мирового плавания. В какой-то мере она уже вошла в историю, а неудачные соревнования бывают у всех. Теперь главное собраться с новыми силами», — приводит слова Фесикова Metaratings.ru.

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.