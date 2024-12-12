Фетисов назвал унижением ограничения для россиян на чемпионате мира по плаванию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Это унизительно на самом деле. Не знаю, как бы я себя ощущал как спортсмен, которого даже не называют победителем. Эти подачки еще больше раздражают, чем неучастие во всех этих соревнованиях. Не знаю, радоваться здесь или огорчаться. Правда, какая-то вакханалия. Мы должны сказать: «Слушайте, или мы вернемся только с флагом и гимном, или других предложений не присылайте». А мы радуемся тому, что не имеет никакого смысла. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это же унижение по большому счету. Но это моя точка зрения. Каждый может высказываться по этому поводу. Это еще хуже, чем неучастие, на мой взгляд», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.

Позднее ТАСС сообщил, что международная федерация плавания World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их со страной.