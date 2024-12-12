Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 12:25

Фетисов назвал унижением ограничения для россиян на чемпионате мира по плаванию

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Это унизительно на самом деле. Не знаю, как бы я себя ощущал как спортсмен, которого даже не называют победителем. Эти подачки еще больше раздражают, чем неучастие во всех этих соревнованиях. Не знаю, радоваться здесь или огорчаться. Правда, какая-то вакханалия. Мы должны сказать: «Слушайте, или мы вернемся только с флагом и гимном, или других предложений не присылайте». А мы радуемся тому, что не имеет никакого смысла. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это же унижение по большому счету. Но это моя точка зрения. Каждый может высказываться по этому поводу. Это еще хуже, чем неучастие, на мой взгляд», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.

Позднее ТАСС сообщил, что международная федерация плавания World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их со страной.

Плавание
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Жителя Курской области приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Кордоба: «Если бы матч Россия — Колумбия зависел от меня, мы бы уже сыграли!»
Кордоба назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров
Кордоба: «Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026»
Тарасова эмоционально отреагировала на золото Лифинцева: «Это справедливость! Обожаем победы наших спортсменов!»
В Госдуме назвали золото Лифинцева возможностью российским спортсменам поверить в себя
Свищев — о золоте Лифинцева: «Прессинг, буллинг, хейт — чего только нет! Давайте поздравим Мирона!»
Сегодня
Вчера
Неделя