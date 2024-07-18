Фетисов о признании Фелпса лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN: «А как можно не согласиться?»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о рейтинге лучших спортсменов XXI по версии ESPN.

«А как можно не согласиться с тем, что он лучший? Правда, 21 век еще только начался. Сколько у него там золотых медалей просто в голову не укладывается. Поэтому все достаточно понятно, субъективности нет никакой», — сказал Фетисов «СЭ».

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии издания ESPN.

В рейтинг вошли 100 атлетов из разных видов спорта.

На втором месте в списке оказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Тройку замкнул чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

(Александр Абустин)