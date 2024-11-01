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Плавание

Сегодня, 16:09

Французский пловец Маршан побил мировой рекорд, который держался 12 лет

Алина Савинова
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Француз Леон Маршан установил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом на короткой воде.

На этапе Кубка мира в Сингапуре 22-летний пловец показал результат 1 минута 48,88 секунд. Предыдущий рекорд в этом виде принадлежал американцу Райану Лохте (1.49,63), он был установлен в 2012 году.

Вторым на дистанции 200 м комплексным плаванием стал британец Дункан Скотт (1.51,14). Третье место занял итальянец Альберто Разетти (1.52,99).

Соревнования у женщин на дистанции 100 м на спине выиграла американка Реган Смит. Она преодолела дистанцию за 54,27 секунды, обновив свой же мировой рекорд (54,41). Второй финишировала американка Беата Нелсон (55,72). Бронза досталась Ингрид Вилм из Канады (56,01).

Плавание
Леон Маршан

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