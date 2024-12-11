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Плавание

Сегодня, 13:05

Французский пловец Жоли — о возвращении россиянина Мартынычева на ЧМ: «Рад, что у меня стало одним классным противником больше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дамьен Жоли.
Фото Global Look Press
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Французский пловец Дамьен Жоли отреагировал на возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

По словам француза, он рад соперничеству с россиянином Кириллом Мартынычевым.

«Это очень быстрый парень, один из самых быстрых пловцов России, насколько я знаю. Очень рад, что у меня стало одним классным противником больше», — цитирует Жоли matchtv.ru.

С 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 28 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: matchtv.ru
Плавание
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