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Сегодня, 17:31

Гальперин стал вице-президентом Федерации водных видов спорта России

Алина Савинова
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Заслуженный мастер спорта РФ Глеб Гальперин назначен на пост вице-президента Федерации водных видов спорта России, сообщает пресс-служба организации.

Ранее эту должность занимал Станислав Дружинин. Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

«Благодарю руководство и президиум федерации за поддержку и доверие. Впереди много больших целей и задач, среди которых возвращение прыгунов в воду на международную арену, развитие инфраструктуры, а также популяризация нашего красивого и зрелищного вида спорта», — заявил Гальперин.

39-летний Гальперин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, двукратным чемпионом мира (2005, 2007), Европы и России (2003, 2004).

Глеб Гальперин
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