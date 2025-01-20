Гальперин стал вице-президентом Федерации водных видов спорта России

Заслуженный мастер спорта РФ Глеб Гальперин назначен на пост вице-президента Федерации водных видов спорта России, сообщает пресс-служба организации.

Ранее эту должность занимал Станислав Дружинин. Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

«Благодарю руководство и президиум федерации за поддержку и доверие. Впереди много больших целей и задач, среди которых возвращение прыгунов в воду на международную арену, развитие инфраструктуры, а также популяризация нашего красивого и зрелищного вида спорта», — заявил Гальперин.

39-летний Гальперин является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, двукратным чемпионом мира (2005, 2007), Европы и России (2003, 2004).