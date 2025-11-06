Генсек Федерации водных видов спорта России Габдуллин: «Хочется поблагодарить президента World Aquatics за мудрость, открытость и мужество»

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин выразил благодарность руководству World Aquatics за совместную работу по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«За год мы провели достаточно большую объемную работу. Ее можно оценить по результатам. Как возглавил Дмитрий Аркадьевич Мазепин федерацию, задача была наладить отношения между нашей федерацией и World Aquatics. Все силы мы бросили на налаживание мостов. Дмитрий Аркадьевич возглавлял переговоры, они были тяжелыми. Но World Aquatics открылись нам, сказали, что можно участвовать, выступать на равных условиях.

Когда мы приехали в Будапешт, нашим спортсменам даже при победах нельзя было радоваться, как-то проявлять свои эмоции. Нельзя было говорить даже, что моя страна может мной гордиться. Сегодня мы видим результаты Сингапура, где наши спортсмены побеждают, дают интервью и нашим, и зарубежным СМИ. Мир соскучился по нашим спортсменам, многие мировые топ-спортсмены в плавании, в синхронном плавании и прыжках, говорили, что структура воды даже меняется, когда вас нет.

Отдельно хочется поблагодарить президента World Aquatics за мудрость, открытость и мужество. Сегодня мало людей на международной арене, кто знает, что такое спорт, принципы спорта, что такое олимпийская хартия», — сказал Габдуллин в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

В ноябре 2024 года World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, которые соответствуют критериям допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах в нейтральном статусе.