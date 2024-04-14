Главный тренер сборной России Чепик назвал бедой ужесточение нормативов в плавании

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик после старта чемпионата России в Казани высказался об ужесточении нормативов для выполнения званий мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта в своем виде.

«Хочу озвучить один важный вопрос, это реальная проблема для плавания. В спорте два основных документа — это календарь соревнований и единая квалификация по нормативам. Мастер спорта, первый разряд, мастер спорта международного класса. И не так давно была принята классификация мастера спорта международного класса на уровне финала чемпионата мира. Это очень неправильно. Сразу подрезает нас везде, особенно на уровне детско-юношеских спортивных школ. Очень большая проблема. У большого количества спортсменов, которые подошли к выполнению норматива мастера спорта международного класса — а это был норматив на уровне мировой двадцатки — сейчас пропадет всякое желание продолжать свою спортивную деятельность. Это беда.

Условия у нас великолепные. Международная обстановка тяжелая. В этой обстановке мы все равно стараемся делать общее дело, не останавливаться. Но эти нововведения нас просто отбросят на много лет назад. Уровень международного класса — это обычно спортсмен переходного возраста. Поздний юноша, заканчивающий карьеру в юниорах и переходящий во взрослые. И результаты первого, второго, третьего места на чемпионатах мира, мало того, на дистанции 400 метров комплексом... Норматив установлен выше результата чемпионки мира... Такого быть не может», — сказал Чепик.

Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля.