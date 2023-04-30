Главный тренер сборной России Чепик рассказал, как сказался на Рылове уход на самоподготовку

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, как сказался на Евгении Рылове уход на самоподготовку.

«Подождем с оценками. 200 м Евгений проплыл в Казани неплохо: выиграл, причем в своем стиле. Другой вопрос, что Шишин вернулся к работе с ним где-то с декабря, а этого времени недостаточно для того, чтобы полностью вернуть все прежние технические навыки. Теряются-то они быстро, а два раза в одну и ту же реку войти трудно. Это все равно, что дважды подряд выстрелить в «десятку». Даже если первым выстрелом попал, второй — попробуй попади. Но в целом я думаю, с Рыловым должно быть все нормально, потому что у него мастерство величайшее. И техника была отточена к Олимпиаде до высочайшего уровня», — цитирует Чепика RT.

Рылов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.