КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 20:16

Главный тренер сборной России Чепик рассказал, как сказался на Рылове уход на самоподготовку

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, как сказался на Евгении Рылове уход на самоподготовку.

«Подождем с оценками. 200 м Евгений проплыл в Казани неплохо: выиграл, причем в своем стиле. Другой вопрос, что Шишин вернулся к работе с ним где-то с декабря, а этого времени недостаточно для того, чтобы полностью вернуть все прежние технические навыки. Теряются-то они быстро, а два раза в одну и ту же реку войти трудно. Это все равно, что дважды подряд выстрелить в «десятку». Даже если первым выстрелом попал, второй — попробуй попади. Но в целом я думаю, с Рыловым должно быть все нормально, потому что у него мастерство величайшее. И техника была отточена к Олимпиаде до высочайшего уровня», — цитирует Чепика RT.

Рылов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142893-glavnyi-trener-chepik-rylov
Евгений Рылов
0
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд в Гоа выпустил под залог олимпийскую медалистку из России, задержанную за наркоторговлю

Чепик назвал Колесникова лидером сборной России по плаванию