Плавание

23 октября, 18:30

Губерниев — о недопуске российских пловцов на ЧЕ в Польше: «Нас так же не впустят скандинавы и чехи. Несправедливо, но что прикажете делать?»

Дарик Агаларов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о недопуске российских пловцов к участию в чемпионате Европы-2025 в Польше.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что спортсмены не выступят на турнире по политическим причинам.

«Еще несколько месяцев назад было понятно, что мы на турнир в Польшу не поедем. Поляки нас не впустят. Так и живем. Нас так же не впустят скандинавы и чехи. Все соревнования, которые будут проводиться в этих странах, пройдут мимо нас. Это несправедливо, но что вы прикажете с этим делать?» — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет 7-9 декабря 2025 года в Люблине.

8

  • petrovich56

    Митяй-я так понял недогребет до ..ляхландии...

    26.10.2025

  • Mario Nikitin

    Как что??? пишите в лигу сексуальных реформ :rofl:

    23.10.2025

  • Kosta71

    Побольше митингов и матерных слов в сторону соперников,гнилое нутро...

    23.10.2025

  • shpasic

    23 окт, 15:45 "МОК призвал требовать от стран, принимающих олимпийские квалификационные турниры, гарантий участия для всех спортсменов."

    23.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Поживем.увидим.

    23.10.2025

  • Soulles2

    Как раз все справедливо - по грехам вашим да воздастся, желательно бан лет на 100+ или скончания росии, как факта псевдоисторического.

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Это несправедливо, но что вы прикажете с этим делать?" И ведь он искренне спрашивает.

    23.10.2025

    Плавание
    Дмитрий Губерниев
