Губерниев — о недопуске российских пловцов на ЧЕ в Польше: «Нас так же не впустят скандинавы и чехи. Несправедливо, но что прикажете делать?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о недопуске российских пловцов к участию в чемпионате Европы-2025 в Польше.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что спортсмены не выступят на турнире по политическим причинам.

«Еще несколько месяцев назад было понятно, что мы на турнир в Польшу не поедем. Поляки нас не впустят. Так и живем. Нас так же не впустят скандинавы и чехи. Все соревнования, которые будут проводиться в этих странах, пройдут мимо нас. Это несправедливо, но что вы прикажете с этим делать?» — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет 7-9 декабря 2025 года в Люблине.