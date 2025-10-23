23 октября, 18:30
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о недопуске российских пловцов к участию в чемпионате Европы-2025 в Польше.
Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что спортсмены не выступят на турнире по политическим причинам.
«Еще несколько месяцев назад было понятно, что мы на турнир в Польшу не поедем. Поляки нас не впустят. Так и живем. Нас так же не впустят скандинавы и чехи. Все соревнования, которые будут проводиться в этих странах, пройдут мимо нас. Это несправедливо, но что вы прикажете с этим делать?» — сказал Губерниев «СЭ».
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет 7-9 декабря 2025 года в Люблине.
petrovich56
Митяй-я так понял недогребет до ..ляхландии...
26.10.2025
Mario Nikitin
Как что??? пишите в лигу сексуальных реформ :rofl:
23.10.2025
Kosta71
Побольше митингов и матерных слов в сторону соперников,гнилое нутро...
23.10.2025
shpasic
23 окт, 15:45 "МОК призвал требовать от стран, принимающих олимпийские квалификационные турниры, гарантий участия для всех спортсменов."
23.10.2025
Артемон Доберманов
Поживем.увидим.
23.10.2025
Soulles2
Как раз все справедливо - по грехам вашим да воздастся, желательно бан лет на 100+ или скончания росии, как факта псевдоисторического.
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
"Это несправедливо, но что вы прикажете с этим делать?" И ведь он искренне спрашивает.
23.10.2025