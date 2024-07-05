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Плавание

Сегодня, 19:00

Губерниев считает, что Авдиенко должен извиниться перед Ефимовой

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания вице-президента Федерации плавания России Виктора Авдиенко, который раскритиковал многократную чемпионку мира Юлию Ефимову.

«Про себя я говорить не буду, потому что Виктор Борисович Авдиенко очень долго за мной ненужным бегал, чтобы посвятить мне почти все интервью. Я это даже обсуждать не хочу. Но то, как он сказал про Юлию Ефимову, мне кажется, что господин Авдиенко должен извиниться перед нашей выдающейся спортсменкой после своих слов. Это Виктора Борисовича совсем не красит. Про Ефимову было сказано очень некрасиво. Это великая спортсменка, которая больше 15 лет радовала нас своими выступлениями», — рассказал Губерниев Metaratings.ru.

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов, но не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

32-летняя россиянка является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира, а также семикратной чемпионкой Европы.

Источник: Metaratings.ru.
Плавание
Дмитрий Губерниев
Юлия Ефимова
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