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Плавание

Сегодня, 21:50

Сборная России заняла второе место в медальном зачете ЧМ-2024 по плаванию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press
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Сборная России стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

До этого российские пловцы выиграли смешанные комбинированные эстафеты 4х50 м и 4х100 м. 18-летний Мирон Лифинцев, ставший 5-кратным чемпионом мира, победил на дистанциях 50 м и 100 м на спине, а 21-летний Илья Бородин выиграл заплыв на 400 м комплексом.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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Плавание
Мирон Лифинцев
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