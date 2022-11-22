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22 ноября, 19:18

Каменева установила рекорд России на дистанции 100 м кролем на короткой воде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мария Каменева победила на дистанции 100 м кролем на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

23-летняя пловчиха показала время 51,79 секунды и установила рекорд России на этой дистанции. Второе место заняла Арина Суркова (53,04), замкнула тройку лучших Дарья Устинова (53,17).

В соревновании брассом на дистанции 200 м среди мужчин победил Кирилл Пригода (2.02,70). Вторым стал Данил Семьянинов (2.02,86), третьим — Михаил Доринов (2.03,19).

На спине на дистанции 200 м среди женщин выиграла Влада Егги (2.06,08). Второе место заняла Анастасия Дуплинская (2.06,27), третье — Валерия Егорова (2.07,21).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в рамках международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.

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