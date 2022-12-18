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Сегодня, 13:51

Канадская пловчиха Макнейл установила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадская пловчиха Маргарет Макнейл установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде в Мельбурне.

22-летняя спортсменка завоевала золото, проплыв дистанцию в финале за 54,05 секунды.

Предыдущий мировой рекорд на данной дистанции продержался восемь лет и принадлежал шведке Саре Шестрем (54,61). Она его установила на чемпионате мира в Катаре в декабре 2014 года.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря. Российские и белорусские спортсмены в марте 2022 года были отсранены Международной федерацией плавания (ФИНА) от участия в соревнованиях.

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