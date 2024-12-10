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Плавание

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Касас выиграл 200 м комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, Бородин — шестой

Алина Савинова
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Американец Шейн Касас выиграл золото на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Он показал результат 1 минута 49,51 секунды.

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти (1.50,88), третье — канадец Финлэй Нокс (1.50,90).

Россиянин Илья Бородин, который является серебряным призером ЧМ-2021 на короткой воде на дистанции 400 м комплексом, стал шестым (1.52,87).

Чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие 28 российских спортсменов.

Плавание
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