Сегодня, 20:20
Американец Шейн Касас выиграл золото на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Он показал результат 1 минута 49,51 секунды.
Второе место занял итальянец Альберто Раццетти (1.50,88), третье — канадец Финлэй Нокс (1.50,90).
Россиянин Илья Бородин, который является серебряным призером ЧМ-2021 на короткой воде на дистанции 400 м комплексом, стал шестым (1.52,87).
Чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие 28 российских спортсменов.