Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в комментарии для «СЭ» высказался о переносе чемпионата мира-2025 по водным видам спорта из Казани в Сингапур.

«Официально перенесли на 2029 год. У нас все было в стадии проектов, они были заморожены. Для нас этот перенос дает возможность только более основательно подготовиться. У нас были проекты по строительству объекта для хай-дайвинга, многофункциональной арены для финала по синхронному плаванию. Этот перенос в нынешней ситуации нормальный. У нас конструктивные отношения с международной федерацией. Они не отменили чемпионат, а в переговорной позиции перенесли чемпионат на 2029 год, на свободную дату. В 2027-м планируется Будапешт, 2029-й — вакантный год», — сказал Леонов «СЭ».

В рамках чемпионата мира по водным видам спорта проводятся соревнования в шести дисциплинах: плавание в бассейне, плавание на открытой воде, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и хай-дайвинг.

Казань могла бы принять чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. Турнир уже проходил в столице Татарстана — в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.