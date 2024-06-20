Киркоров назвал себя чемпионом мира среди юниоров по плаванию

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что является чемпионом мира среди юниоров по плаванию.

«Как научиться задерживать дыхание на такое же длинное время, как у меня? Надо заниматься спортом. Я же пловец, мастер спорта по плаванию. Чемпион мира среди юниоров!» — сказал Киркоров в видео, опубликованном в Telegram-канале H20.

Ранее 57-летний Киркоров неоднократно заявлял, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

За время карьеры певец удостоился многих российских музыкальных наград, в том числе премии «Овация». Он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», где занял 17-е место. Киркоров также является актером и телеведущим.