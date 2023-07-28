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Сегодня, 16:14

Китаец Цинь Хайян установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайский пловец Цинь Хайян завоевал золотую медаль чемпионата мира-2023 в Фукуоке на дистанции 200 м брассом.

Спортсмен выиграл финальный заплыв с результатом 2 минуты 5,48 секунды и установил новый мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало австралийцу Заку Стаблети-Куку — 2 минуты 5,95 секунды. Он установил его в мае 2022 года на чемпионате Австралии.

Сам Стаблети-Кук занял в финальном заплыве второе место, уступив победителю 0,92 секунды. Третьим финишировал американец Мэтт Фэллон (+2,26).

Для 24-летнего китайского пловца это четвертое золото на чемпионате мира-2023. Ранее он победил на дистанциях 50 м и 100 м брассом, а также в комбинированной эстафете 4x100 м.

плавание
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