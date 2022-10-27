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Сегодня, 16:40

Китайская пловчиха побила мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Ли Бинцзе побила мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 400 м.

Ее время в заплыве на чемпионате Китая составило 3 минуты 51,30 секунды.

Прежний мировой рекорд (3 минуты 56,40 секунды) установила в мае 2022 года австралийская спортсменка Ариарне Титмус.

Ли Бинцзе является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, на той Олимпиаде она выиграла бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 м.

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