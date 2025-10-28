Видео
28 октября, 16:20

Клепиковой, Лифинцеву и Семьянинову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Алина Савинова

Федерация водных видов спорта России сообщила о присвоении пловцам Дарье Клепиковой, Мирону Лифинцеву и Данилу Семьянинову почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России».

Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

20-летняя Клепикова является трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и многократной победительницей чемпионов России.

19-летний Лифинцев — семикратный чемпион мира, многократный чемпион России, рекордсмен мира среди юниоров и обладатель двух действующих рекордов мира в эстафетном плавании.

В активе 27-летнего Семьянинова победа на чемпионате мира и серебро чемпионата Европы. Также он неоднократно выигрывал чемпионаты России и становился победителем Кубков страны.

Источник: https://russwimming.ru/press/news/27266/
1

  • 1 2

    Всем надо ЗМС кто стал ЧМ в Сингапуре даже в утренней эстафете...это мотивирует молодёжь ..однозачно!!!

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
