Клепиковой, Лифинцеву и Семьянинову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Федерация водных видов спорта России сообщила о присвоении пловцам Дарье Клепиковой, Мирону Лифинцеву и Данилу Семьянинову почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России».

Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

20-летняя Клепикова является трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и многократной победительницей чемпионов России.

19-летний Лифинцев — семикратный чемпион мира, многократный чемпион России, рекордсмен мира среди юниоров и обладатель двух действующих рекордов мира в эстафетном плавании.

В активе 27-летнего Семьянинова победа на чемпионате мира и серебро чемпионата Европы. Также он неоднократно выигрывал чемпионаты России и становился победителем Кубков страны.