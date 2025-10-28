Клепиковой, Лифинцеву и Семьянинову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

28 октября, 16:20
Федерация водных видов спорта России сообщила о присвоении пловцам Дарье Клепиковой, Мирону Лифинцеву и Данилу Семьянинову почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России».
Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
20-летняя Клепикова является трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и многократной победительницей чемпионов России.
19-летний Лифинцев — семикратный чемпион мира, многократный чемпион России, рекордсмен мира среди юниоров и обладатель двух действующих рекордов мира в эстафетном плавании.
В активе 27-летнего Семьянинова победа на чемпионате мира и серебро чемпионата Европы. Также он неоднократно выигрывал чемпионаты России и становился победителем Кубков страны.
Всем надо ЗМС кто стал ЧМ в Сингапуре даже в утренней эстафете...это мотивирует молодёжь ..однозачно!!!
30.10.2025