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Сегодня, 18:30

Колесников — о чемпионате мира: «Идея была показать наш уровень, чего лишили ЧМ. И задумка удалась»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский пловец Климент Колесников в интервью «СЭ» рассказал, с каким настроением выступал в финале Кубка России по плаванию в Казани.

«Честно скажу, не имело никакого значения, что финал Кубка проходил параллельно с чемпионатом мира. Я об этом даже не думал. Изначально настраивались на эти соревнования как на отдельный старт, вне зависимости от чемпионата мира. Идея была, как я понимаю, наглядно показать наш уровень, чего лишился ЧМ. Посыл, судя по всему, был именно такой.

Хорошо, что получается показывать результаты, задумка удалась. Я сам скучаю конечно по международным стартам, конечно. По чемпионату мира, все-таки я там был, участвовал, побеждал. Но раз сложилась такая ситуация, мы плывем здесь и сейчас. Ничего страшного, морально я уже нашел для себя способы принять эту ситуацию», — сказал Колесников.

Финал Кубка России проходил параллельно с чемпионатом мира в Фукуоке. Колесников на двух дистанциях превзошел результаты, показанные победителями ЧМ в Японии.

Климент Колесников
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