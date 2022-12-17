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Плавание

17 декабря, 22:08

Климент Колесников выиграл два заплыва на Кубке Сальникова

Алина Савинова
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Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников занял первое место на дистанции 100 м вольным стилем на Кубке Владимира Сальникова по плаванию.

Колесников проплыл требуемый промежуток за 45,97 секунды. Второе место между собой разделили Александр Щеголев и Андрей Минаков (47,03).

Также Колесников показал лучший результат на дистанции 50 м на спине (22,44). Серебряную медаль завоевал Павел Самусенко (22,93), бронзовую — двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов (23,28).

На дистанции 100 м брассом лучшим стал Кирилл Пригода, а среди женщин — Евгения Чикунова. Андрей Минаков и Арина Суркова победили на дистанции 100 м баттерфляем в своих заплывах.

На дистанции 100 м комплексным плаванием первое место занял Егор Корнев, среди женщин — белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай. На дистанции 100 м вольным стилем среди женщин победу одержала Дарья Устинова. В заплыве на 400 м вольным стилем золото у Анны Егоровой. Мария Каменева выиграла заплыв на 50 м на спине. Александр Степанов стал лучшим на дистанции 1 500 м вольным стилем.

Женскую эстафету 4x50 м вольным стилем выиграла команда Санкт-Петербурга, вторыми стали спортсменки, представляющие Новосибирскую область, тройку призеров замкнула московская команда. В мужской эстафете 4x50 м вольным стилем первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, второе — команда Москвы, третье — сборная Калужской области.

Климент Колесников
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