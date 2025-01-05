Колесников не исключает, что поедет на чемпионат мира по водным видам спорта в нейтральном статусе

Российский пловец Климент Колесников заявил, что может выступить на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре.

В декабре 24-летний спортсмен отказался от поездки в Будапешт на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, отметив, что ему было бы некомфортно находиться там в нейтральном статусе.

«Пока что не представлю, что я тут останусь, а ребята поедут выступать и потом, после возвращения, условно, будут говорить, что меня там не хватало. Слышать это уже будет неловко. Мне, наверное, будет неловко за то, что я тут буду, в то время как у меня может быть возможность помочь команде, которая в полном составе будет там. Так что я не исключаю такой вариант, посмотрим, в плане стоит Сингапур, я нацелен туда. Просто пока непонятно, как все будет», — цитирует Колесникова ТАСС.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.