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Плавание

Сегодня, 18:43

Колесников показал лучший результат сезона в мире в заплыве на 50 метров на спине

Мария Гусева
Климент Колесников.
Фото Global Look Press
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Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 50 метров на спине и показал лучший результат сезона в мире.

22-летний пловец преодолел дистанцию за 24,12 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,28), третье место занял Евгений Рылов (24,66).

Мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине принадлежит американцу Хантеру Армстронгу (23,71) и был установлен в апреле 2022 года. Лучший результат нынешнего сезона ранее принадлежал ему же — 24,30.

Чемпионат России проходит с 16 по 21 апреля в Казани.

плавание
Климент Колесников
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