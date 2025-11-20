Видео
Плавание

Сегодня, 10:12

Колесников пропустит Кубок сильнейших в Минске

Анастасия Пилипенко

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в Токио (2020) российский пловец Климент Колесников не примет участие в Кубке сильнейших. Он пройдет в Минске с 20 по 23 ноября.

«Меня в Минске не будет, не ищите. Увидимся на Кубке Сальникова», — сообщил Колесников в социальных сетях.

В Кубке сильнейших в Минске примут участие около 500 спортсменов из 11 стран, включая Россию.

Кубок Сальникова, где Колесников планирует выступить, традиционно проходит в Санкт-Петербурге. В 2025 году соревнования пройдут 19 и 20 декабря.

