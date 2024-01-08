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Плавание

Сегодня, 18:49

Колесников рассказал о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников намерен продолжать карьеру минимум до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я слышал, что к Лос-Анджелесу добавляют «полтинники», так что все — едем выступать на 50 метров на спине. Получается, что карьеру буду продолжать еще пять лет, хотя, конечно, сейчас говорю об этом не без доли иронии. Но съездить на 50 на спине на Олимпийские игры действительно было бы прикольно. В принципе, с каждым годом постепенно мысли и подход к плаванию будут меняться, будут меняться и цели. Может быть, что к 2028 году я вообще плавать закончу, но выступить на полтинничке, как я уже сказал, было бы прикольно», — приводит слова Колесникова ТАСС.

27 июля Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве Кубка России-2023 в Казани — 23,55 секунды.23-летний Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/19687381
Плавание
Климент Колесников
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