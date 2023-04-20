Колесников уверен, что заменить Олимпийские игры практически невозможно

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Российский пловец, рекордсмен мира Климент Колесников считает, что Олимпийские игры заменить практически невозможно. Он считает, что Игры являются номером один для реализации спортивной карьеры.
«Считаю, что придумать им [Олимпийским играм] альтернативу практически невозможно, не представляю, как это может быть организовано. Пришел к такому выводу, побывав там один раз, увидев и почувствовав, каково это. Даже не знаю, как можно заменить такие глобальные соревнования», — цитирует Колесникова ТАСС.
Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований Международной федерации плавания из-за ситуации на Украине. Вопрос их допуска отложен минимум до июля.