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Плавание

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Колесников выиграл на дистанции 50 м на спине на Кубке Сальникова, Лифинцев — второй

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Климент Колесников стал победителем на дистанции 50 м на спине на Кубке Сальникова по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

24-летний спортсмен показал результат 22,66 секунды.

Серебро завоевал Мирон Лифинцев (22,73), завоевавший пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Тройку призеров замкнул Павел Самусенко (23,08).

На дистанции 100 м брассом среди женщин выиграла Евгения Чикунова с результатом 1 минута 4,49 секунды. Второе место заняла Юлия Ефимова (1.04,92), третье — Татьяна Горбунова (1.06,19).

Плавание
Евгения Чикунова
Климент Колесников
Мирон Лифинцев
Юлия Ефимова
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