Плавание

10 ноября, 19:22

Колесников завоевал две золотые медали на чемпионате России на короткой воде

Алина Савинова

Климент Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде в Казани.

25-летний спортсмен показал результат 51,02 секунды. Ранее в понедельник Колесников также победил на 50-метровке на спине с временем 22,43 секунды.

У женщин на дистанции 100 метров на спине золото выиграла Ралина Гилязова (59,20), которая побила свой же юношеский рекорд России. На дистанции 1500 метров вольным стилем победу с юношеским рекордом Европы одержала Ксения Мишарина (15.42,14).

Чемпионат России в Казани проходит с 7 по 12 ноября.

1

  • Мику

    Казань и ЧР на короткой воде принимает ЧР по фигурному катанию. Молодцы :wave:

    10.11.2025

    Плавание
    Климент Колесников
