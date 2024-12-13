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Плавание

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Колобков: «Скандинавы и прибалты возмутились допуском россиян к ЧМ по плаванию? Смешно и глупо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии «СЭ» отреагировал на возмущение скандинавских и прибалтийских стран по поводу участия россиян в чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Прочитал их заявления. Это смотрится совсем глупо. Первое, что важно заметить: страны координируют свои заявления. Второе — такое ощущение, что им больше нечем заняться. Важно развитие собственного спорта, но они выбрали для себя другой путь. Для них спорт — часть политики. Такие заявления выглядят смешно и глупо с их стороны. Серьезные спортивные государства такого себе не должны позволять. А этим странам что остается? Спорта у них практически нет. Вот они и проявляют себя таким образом», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее федерации плавания стран Скандинавии и Балтии составили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), где выразили свое возмущение принятым организацией решением допустить российских пловцов к участию в чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Об этом в беседе с TV2 объявил руководитель Норвежской федерации плавания Като Братбакк.

Плавание
Павел Колобков
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