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Допинг

22 мая, 23:43

Конгрессмены США попросили ФБР и МОК расследовать допинговое дело китайских пловцов

Алина Савинова
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Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю направил в американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с просьбой провести разбирательство в связи с утверждениями о применении допинга китайскими пловцами, сообщает ТАСС.

Ян&nbsp;Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и&nbsp;Ли&nbsp;Бинцзе. Китайских пловцов могут лишить медалей Олимпиады-2020 из-за триметазидина. Это препарат, из-за которого пострадала Валиева

Конгрессмены в письме в ФБР отметили, что данный скандал вызывает серьезные вопросы о законности и этике. Также они выразили опасения, что ситуация может быть связана с более широкой стратегией КНР, осуществляющейся при поддержке государства и направленной на нечестное соперничество на Олимпийских играх.

В письме в МОК законодатели утверждают, что китайские пловцы, якобы уличенные в допинге, по-прежнему принимают участие в соревнованиях. По их мнению, то, как Международный олимпийский комитет отреагирует на этот скандал, окажет прямое влияние на Олимпиаду в Париже.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

Камила Валиева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «В деле Валиевой концентрация была выше». ВАДА сравнило обвинения против российской фигуристки и китайских пловцов

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года было найдено аналогичное вещество — триметазидин. Однако в ВАДА настаивают, что параллели между инцидентом в плавании и кейсом российской фигуристки проводить нельзя. По словам главного юрисконсульта Всемирного антидопингового агентства Росса Венцеля, в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования.

Источник: ТАСС
Плавание
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