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Коновалов похвалил Ефимову за попытку отобраться на Олимпийские игры

Виктория Кравченко
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Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов похвалил Юлию Ефимову за попытку отобраться на Олимпийские игры.

«Юля не сдалась в сложной ситуации. Да, не получилось, но смысл не всегда в этом. Про такую историю надо снимать фильмы! А не про то, что у нас обычно снимают и приукрашивают все только в светлых тонах», — цитирует Коновалову Metaratings.ru.

32-летняя Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов. Она завоевала 17 наград: шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

Источник: https://metaratings.ru/news/konovalov-efimova-ne-sdalas-v-slozhnoi-situacii-pro-takuyu-istoriyu-nado-snimat-filmy-376524/
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