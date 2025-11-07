Корнев побил рекорд России на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем

Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России в ходе предварительного заплыва на чемпионате России на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию 50 м баттерфляем за 21,83 секунды.

Предыдущий рекорд (22,07 секунды) принадлежал Олегу Костину.

Корнев на чемпионате мира-2025 в Сингапуре завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 м и серебро в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.