Корнев побил рекорд России на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем

7 ноября, 12:06
Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России в ходе предварительного заплыва на чемпионате России на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.
21-летний спортсмен преодолел дистанцию 50 м баттерфляем за 21,83 секунды.
Предыдущий рекорд (22,07 секунды) принадлежал Олегу Костину.
Корнев на чемпионате мира-2025 в Сингапуре завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 м и серебро в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.
Артемон Доберманов
Почаще про пловцов пишите.заслуживают внимания.
07.11.2025
Lego
Молодец! Так держать!
07.11.2025