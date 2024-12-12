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Плавание

Сегодня, 19:48

Корнев стал пятым в финале на стометровке вольным стилем на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Егор Корнев занял пятое место в финальном заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стал американец Джек Алекси с результатом — 45,38 секунды. Россиянин отстал от лидера на 0,20 секунды.

Серебряную медаль завоевал бразилец Гильерме Сантос (+0,09). Третьим стал представитель Каймановых островов Джордан Крукс (+0,10).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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