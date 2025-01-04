Кожакин считает, что плаванию сложно догнать фигурное катание в плане медийности

Чемпион России по плаванию на дистанции 100 метров брассом Иван Кожакин считает, что в России пока сложно догнать фигурное катание по степени внимания зрителей и средств массовой информации.

«Очень круто, во время соревнований (Гран-при Москвы по фигурному катанию) зрители поддерживали каждого, даже того, кто занимает 12-е место. Ты понимаешь, что есть вещи, которые медийно плаванию не догнать в ближайшем будущем. Это сложно, но мне нравится, что происходит после чемпионата мира — к нему привлечено внимание в медийном пространстве, есть интерес со стороны СМИ. Думаю, что интерес будет только расти», — приводит слова Кожакина ТАСС.

В декабре российские пловцы впервые за три года выступили на чемпионате мира на короткой воде, который проходил в Будапеште. В неофициальном медальном зачете с 6 золотыми и 4 серебряными наградами они заняли второе место.