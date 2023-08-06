Кубок мира по плаванию в Париже отменен из-за высокого уровня загрязнения воды

Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила об отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, который должен был пройти в Париже.

Соревнования должны были стать тестовыми перед Олимпийскими играми-2024, но были отменены из-за высокого уровня загрязнения воды в Сене. Причиной загрязнения названы недавние дожди, которые прошли в Париже.

«World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по водным видам спорта на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», — цитирует заявление президента World Aquatics Хусейна Аль Мусаллама официальный сайт организации.