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Плавание

Сегодня, 07:34

Лифинцев: «Статус звезды отечественного спорта абсолютно не давит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский пловец Мирон Лифинцев высказался о тоске по дому и статусе звезды отечественного спорта после возвращения с чемпионата мира на короткой воде в Будапеште.

18-летний пловец в составе сборной России стал завоевал золотые медали в комбинированной мужской эстафете 4х100 м, смешанных комбинированных эстафетах 4x50 и 4x100 м, а также 100-метровке на спине и 50-метровке на спине.

— По дому соскучился, по своей семье. Хочу поскорее их увидеть.

— Статус звезды отечественного спорта не давит?

— Нет, абсолютно. Не считаю эти посты. Мне это не нравится что ли, ну ладно, — сказал Лифинцев.

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете турнира, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные).

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Плавание
Мирон Лифинцев
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