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Плавание

Сегодня, 19:16

Пловец Лифинцев — о победе над Колесниковым: «Это престижнее какого-то юношеского рекорда мира»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловец Мирон Лифинцев прокомментировал свою победу на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров на спине.

Это первый успех спортсмена на таком уровне. Вторым на дистанции стал Климент Колесников.

«Ожидал, что может произойти все, что угодно. И такого результата ожидал, ожидал, что может быть даже и лучше. Но что вышло, то вышло. Я доволен. Юношеский рекорд мира — не сказать, что моя цель, в следующем году я улучшу свое время. То, что я обогнал Климента, будет престижнее, чем какой-то юношеский рекорд мира. Радостных эмоций особо нет, пока идут соревнования я не могу расслабляться, ещё много чего предстоит сделать, много работы впереди», — сказал Лифинцев.

Лифинцев проплыл дистанцию за 52,34 секунды. Прежнее достижение принадлежало Клименту Колесникову (52,53).

Плавание
Климент Колесников
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