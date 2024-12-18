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Плавание

Сегодня, 15:26

Лифинцев рассказал, что призовые для него не являются главным в плавании

Камила Абдурахманова
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Призовые для пятикратного чемпиона мира в плавании на короткой воде Мирона Лифинцева не являются главным стимулом соревноваться.

«Материальное благо для меня далеко не главное, лишь приятный бонус. На что потрачу призовые? Потрачу куда нужно. Я, честно, не смогу сказать, сколько у меня выходит в месяц», — приводит слова Лифинцева ТАСС.

Лифинцев пять раз победил на чемпионате мира в Будапеште, который проходил с 10 по 15 декабря. Благодаря своему выступлению он заработал не менее 25 тысяч долларов. Лифинцев на чемпионате мира на дистанции 100 м на спине также установил юниорский мировой рекорд (48,76 секунды).

Источник: ТАСС
Мирон Лифинцев
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