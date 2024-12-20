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Сегодня, 13:04

Лифинцев: «Многие зарубежные пловцы меня поздравляли, даже те, от кого я не ожидал»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский пловец Мирон Лифинцев рассказал об общении с иностранными спортсменами на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

«Не сказать, чтобы многие были прямо рады (возвращению россиян. — Прим. «СЭ»), но они не относились к нам плохо. Многие зарубежные спортсмены меня поздравляли, очень многие, даже те, от кого я не ожидал. Я был очень приятно удивлен. Все относились к нам по-хорошему: никто не ругался, не говорили плохих вещей. Приняли как нейтральных атлетов», — сказал Лифинцев в интервью телеканалу «Россия 24».

Мирон Лифинцев. «Медали в эстафетах — незабываемый спектр эмоций». Лифинцев — о выступлении в Будапеште, общении с иностранцами и своих рекордах

На ЧМ на короткой воде 18-летний россиянин выиграл пять золотых медалей. Благодаря своему выступлению он заработал не менее 25 тысяч долларов. Лифинцев на чемпионате мира на дистанции 100 м на спине также установил юниорский мировой рекорд (48,76 секунды).

Мирон Лифинцев
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