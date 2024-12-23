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Сегодня, 14:59

Лифинцев рассказал о запрете российским пловцам ярко праздновать победы на чемпионате мира

Камила Абдурахманова
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Сдержанная реакция Мирона Лифинцева на победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште отчасти объясняется тем, что нейтральный статус накладывал на поведение российских спортсменов ограничения.

«Во-первых, мне нельзя было их показывать. Во-вторых, их особо и не было: я просто приплыл и даже особо не понимал, что происходит. Я был и удивлен, и рад. Эмоции были, но они не были яркими, и не сказать, что я хотел их показывать. Я был рад, но скорее удовлетворен своей работой. Ограничение из-за нейтрального статуса — нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то», — приводит слова Лифинцева ТАСС.

На чемпионате мира в Будапеште 18-летний Лифинцев завоевал золото в двух индивидуальных дисциплинах и трех командных соревнованиях. При этом он демонстрировал сдержанную реакцию на свои победы.

Источник: ТАСС
Мирон Лифинцев
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