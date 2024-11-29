Логинова рассказала, что РУСАДА делает все для участия российских пловцов в чемпионате мира

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА делает все возможное, чтобы обеспечить участие российских пловцов в чемпионате мира на короткой воде.

«Сейчас в прессе очень много обсуждают допуск наших спортсменов на чемпионат мира по плаванию. Потихоньку начинают допускать россиян. РУСАДА делает все, чтобы обеспечить их участие», — сказала Логинова на международном симпозиуме по спортивной медицине и реабилитологии.

С 10 по 15 декабря в Будапеште состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.