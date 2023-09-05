Маннанов — о критериях World Aquatics по допуску россиян: «Получился компромисс»

Трехкратный чемпион Европы Эдуард Маннанов высказался по поводу критериев World Aquatics для участия российских пловцов в международных стартах.

«Тема, безусловно, спорная, по одну сторону ее люди считают, что спорт вне политики и спортсмены должны демонтировать спортивные достижения, невзирая на все остальное, с ними спорят люди, считающие, что требования к спортсмену не ограничиваются его умениями и физическими данными, а вопросы этичности также имеют место. На данный момент победили участники второго лагеря, для этого Международная федерация плавания проводила опросы и собирала статистику (67% респондентов высказалось за допуск спортсменов, соответствующих вновь выдвинутым условиям). Можно сказать, что получился компромисс, потому что при новых ограничениях (если они таковыми являются), спортсмены все-таки смогут принять участие и посоревноваться в воде», — цитирует Маннанова Vprognoze.ru.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако представители обеих стран не смогут выступать в командных видах спорта и дисциплинах. Также россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

5 сентября во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация приступила к изучению опубликованных World Aquatics критериев по допуску российских спортсменов.