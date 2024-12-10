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Плавание

Сегодня, 21:15

Мартынычев стал седьмым на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде

Алина Савинова
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Тунисский пловец Ахмед Жауади победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Его результат — 14 минут 16,40 секунды.

Серебряным призером стал представитель Турции Кузей Тунчелли (14.20,64). Бронзу завоевал француз Дамьен Жоли (14.22,12).

Победитель чемпионата Европы-2019 среди юниоров россиянин Кирилл Мартынычев занял седьмое место (14.28,56).

Чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие 28 российских спортсменов.

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Плавание
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