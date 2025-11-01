Видео
Плавание

1 ноября, 12:10

Мать пловца Свечникова: «Мы надеемся, что он найдется. Возможно, кто-то подобрал после заплыва»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Мать пловца Николая Свечникова рассказала о надежде на возвращение сына, пропавшего при заплыве через Босфор.

31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле сообщили, что активные поиски Свечникова прекращены.

«Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва. Я слышала много версий о том, что он сбежал, но я в это не верю. Мы пообщались со свидетелем, но мне кажется, что он нас запутывает», — цитирует Свечникову ТАСС.

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным из 3000 участников, кто не добрался до финиша.

Источник: ТАСС
